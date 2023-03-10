В центре "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге произошла стрельба, ее устроил бывший член организации. Погибло не менее восьми человек в районе Альстердорф.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, преступнику от 30 до 40 лет, он не числился в списках экстремистов, не имел проблем с законов в прошлом. О его мотивах пока официально ничего не сообщалось.

Позже Der Spiegel добавил, что мужчиной, который открыл стрельбу из пистолета, является 35-летний Филипп Ф. На своем сайте он представлялся консультантом.

По словам Ф., он вырос в строго евангельской семье в Кемптене в Альгой. После учебы в банке изучал бизнес-администрирование. Позже он занимал "разнообразные международно-ориентированные руководящие должности". Он назвал себя "признанным европейцем", пишет Der Spiegel.

Также сообщается, что еще несколько человек получили ранения, некоторые тяжело ранены.

Кроме того, издание пишет, что среди погибших был "очевидно и вероятный преступник".

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что пострадала гражданка Украины, ей оказывают помощь.

Ранее сообщалось, что в средней школе Нью-Йорка произошла стрельба. Ранен учитель и двое учеников.

Также мы писали, что после стрельбы возле синагоги в Иерусалиме погибли восемь человек и десять раненых.