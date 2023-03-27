В американском Нэшвилле, штат Теннесси, произошла стрельба в школе. Погибли трое детей и сам стрелок.

Об этом сообщают американские издания.

Инцидент произошел в частной христианской школе для учащихся от дошкольного возраста до шестого класса (11-12 лет). В 2022 году в школе была внедрена программа "активный стрелок".

Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Раньше мы рассказывали, как в США шестилетний школьник выстрелил в свою учительницу после ссоры. Начальник полиции города заявил, что школьник и учительница поссорились, после чего мальчик выстрелил в нее из пистолета. Правоохранители считают, что выстрел не был случайностью: мальчик умышленно принес огнестрельное оружие в школу и направил его на учителя. Других детей в классе во время инцидента не было.

На прошлой неделе толпа отдыхающих устроила погромы со стрельбой в Майами-Бич во время весенних каникул, в результате два человека погибли. Люди крушили кафе, сражались и прыгали на машинах. Мэр Дэн Гелбер в видеообращении уже заявил, что таким отдыхающим в городе не рады, и в городе на всю неделю вводится комендантский час.