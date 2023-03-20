В центре Майами-Бич отдыхающая во время весенних каникул толпа устроила погромы со стрельбой, в результате которой два человека погибли. Люди крушили кафе, дрались и прыгали на машинах.

Об этом сообщают американские медиа.

Мэр Дэн Гелбер в видеообращении уже заявил, что таким отдыхающим в городе не рады, и в городе на всю неделю вводится комендантский час.

Судя по кадрам с уличных камер, в одном случае преступник несколько раз выстрелил в жертву в упор прямо в толпе прохожих.

По словам мэра, беспорядки в Майами-Бич подпитываются тремя факторами: большие скопления людей, в том числе приезжих; большое количество алкоголя и, возможно, наркотиков; наличие оружия.

Гелбер считает, что имеет смысл даже ввести ограничение на продажу алкоголя в городе во время сезона весенних каникул.

Власти уже увеличили присутствие полиции в городе, однако это не помогло.

"[Если] буквально в нескольких шагах от полицейского в кого-то стреляют, знаете ли, у вас настоящая проблема", — говорит Гелбер.

Ранее мы рассказывали, что в США резко выросло число случаев массовой стрельбы. По состоянию на 7 марта, с начала 2023 года в США произошло 104 случая массовой стрельбы. Количество случаев массовой стрельбы в стране с начала года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.