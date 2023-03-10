Террорист или террористы, захватившие в заложники двух человек в аптеке Карлсруэ, требуют за них один миллион евро.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

"Представитель полиции сказал, что они были в контакте с предполагаемым захватчиком или захватчиками заложников. По тактическим соображениям полиция не предоставила информацию о точном количестве нападавших", – говорится в публикации.

Напомним, по данным Bild, сегодня в аптеке немецкого города Карлсруэ вооруженный мужчина захватил заложников в центре города. По предварительной информации, мужчина действовал в одиночку.

Мотивы преступника неизвестны, о количестве взятых им заложников данных не поступало.

Ранее мы писали, что накануне в центре "Свидетелей Иеговы" в немецком Гамбурге произошла стрельба, ее устроил бывший член организации. Погибли восемь человек, стрелок также погиб во время этого теракта.

Также "Страна" рассказывала, что в конце прошлого года в центре немецкого Дрездена 40-летний мужчина попытался захватить радиостанцию Radio Dresden. Он ворвался в здание радиостанции, по пути убив 70-летнюю женщину. После этого он выстрелил во входную дверь, но все же ему не удалось проникнуть внутрь.