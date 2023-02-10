В Иерусалиме автомобиль протаранил остановку, несколько человек пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

В результате случившегося шестилетний ребенок погиб, четверо человек получили ранения. За рулем авто был палестинец, который застрелен.

Сообщается, что премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху уже назвал произошедшее терактом и пообещал аресты.

Волонтер-медик сказал местному радио, как в первые секунды "всех разбросало, они лежали в очень плохом состоянии. К нашему сожалению, один ребенок не выжил" (цитата Reuters).

Отметим, что это уже третье нападение в Израиле за последние две недели.

27 января 21-летний палестинец, вооруженный пистолетом, открыл огонь по людям у синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков.

В результате того нападения погибли восемь человек, еще около 10 были ранены. На следующий день произошла еще одна атака - тринадцатилетний палестинец открыл огонь в районе Сильван в восточной части Иерусалима, тяжело ранив двух человек.

"Страна" писала, что во время теракта в Иерусалиме была убита украинка.

Представитель группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заявил агентству Reuters, что нападение на синагогу "было ответом на преступления оккупационного режима в Дженине". Речь идет о рейде, проведенном израильскими военными 26 января. При этом ответственность за атаку ХАМАС на себя не взял.

Ранее в Пакистане смертник взорвал себя в мечети. Предварительно, погибли 17 человек, не менее 70 прихожан пострадали.

В августе прошлого года в Иерусалиме у Стены Плача мужчина расстрелял автобус, 7 человек ранены, двое в реанимации. Позже стало известно, что пятеро раненых - граждане США.