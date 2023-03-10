В аптеке немецкого города Карлсруэ вооруженный мужчина захватил заложников в центре города.

Об этом сообщает Bild.

По предварительной информации, мужчина действовал в одиночку.

Сообщается, что сейчас полиция начала штурм здания аптеки. При этом полиция находится в контакте с преступником.

Мотивы преступника неизвестны, о количестве взятых им заложников пока также нет данных. Около здания аптеки находятся машины экстренных служб, весь район, где произошел захват, оцеплен полицией.

Напомним, вчера была стрельба в Гамбурге, во время которой погибло восемь человек. В центре "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге произошла стрельба, ее устроил бывший член организации. Он также погиб во время этого теракта.

По данным издания, преступнику от 30 до 40 лет, он не числился в списках экстремистов, не имел проблем с законов в прошлом. О его мотивах пока официально ничего не сообщалось.

Позже Der Spiegel добавил, что мужчиной, который открыл стрельбу из пистолета, является 35-летний Филипп Ф. На своем сайте он представлялся консультантом.

По словам Ф., он вырос в строго евангельской семье в Кемптене в Альгой. После учебы в банке изучал бизнес-администрирование. Позже он занимал "разнообразные международно-ориентированные руководящие должности". Он назвал себя "признанным европейцем", пишет Der Spiegel.