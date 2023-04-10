По меньшей мере четыре человека погибли во время стрельбы в отделении Old National Bank в Луисвилле, штат Кентукки, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на полицию города.

Стрелок также мертв, заявил заместитель начальника полиции Луисвилля полковник Пол Хамфри. Также, по его словам, двое полицейских были застрелены во время нейтрализации стрелка.

По словам Хамфри, из по меньшей мере восьми человек, доставленных в больницу, двое находятся в критическом состоянии. По его словам, один из этих двоих - сотрудник полиции, который в настоящее время находится в операционной.

На данный момент полиция рассматривает версию о том, что человек, открывший стрельбу в банке, - один из его сотрудников, настоящий или бывший.

Ранее мы писали, что вооруженная винтовкой женщина ворвалась в небоскреб Trump Tower в Чикаго. Самого Трампа там нет, ведь после судебного обвинения он отправился во Флориду.

Также мы сообщали, что 28-летняя девушка, вооруженная двумя штурмовыми винтовками и пистолетом устроила стрельбу в христианской школе. Среди погибших – трое учеников школы и трое ее сотрудников. Также пишут, что стрелявшую девушку обезвредила полиция.