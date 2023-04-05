В среду, 5 апреля, в чикагском небоскребе Trump Tower неизвестная женщина открыла стрельбу. Полиция и спецназ окружили здание.

Об этом сообщает телеканал Fox.

В информации говорится, что вооруженная винтовкой женщина ворвалась в небоскреб Trump Tower в Чикаго. Самого Трампа там нет, ведь после судебного обвинения он отправился во Флориду.

Здание Trump Tower уже оцеплено полицией: там же проводит работу спецназ. В небе кружит, как минимум, один вертолет.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп сообщил своим сторонникам, что собрал за несколько дней 10 миллионов долларов в свою поддержку, поблагодарил за это и пообещал не сдаваться и вернуться в Белый дом.

Известно, что Трампа обвиняют в том, что он "фальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года". То есть экс-президенту вменяют не подкуп для сокрытия компромата, а документальное уничтожение следов этого подкупа.

Ранее мы писали, что количество случаев массовой стрельбы в США с начала года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.