В Сети ширятся слухи о том, что якобы Талибан (правящая партия Афганистана) объявил войну Ирану. И что уже идут боевые действия.

На данный момент достоверно известно лишь то, что вчера на границе двух стран произошла перестрелка, в ходе которой двое иранских пограничников и один военный Талибана были убиты.

Инцидент произошел на фоне напряженности между двумя странами из-за прав на воду.

Иран обвинил талибов в нарушении договора 1973 года и ограничении потока воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы Ирана. Талибы отвергли это обвинение.

В открытии огня стороны обвиняют друг друга.

Судя по всему источником слухов о якобы начавшейся ирано-афганской войне стал один из высокопоставленных членов "Талибана" - Абдулхамид Хорасани.

Он выпустил видеообращение, в котором выразил угрозу Ирану. "Не проверяйте нашу силу", - сказал он и обвинил Иран в закулисных отношениях с Западом.

"Если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран", - сказал Хорасани.

Отметим, что Хорасани не занимает официальных должностей и не выражает точку зрения Кабула. СМИ пишут о том, что несколько дней назад он покинул пост главы одного из районов провинции Пактика (она граничит с Пакистаном, но не с Ираном).

На данный момент нет достоверной информации о начавшейся войне. Подтвержден лишь вчерашний конфликт на границе, в ходе которого погибли три человека.

Ранее мы писали, что Иран представил свою новую ракету с дальностью полета до 2000 километров, невосприимчивую для РЭБ.

Также СМИ писали, что Иран заключил сделку с Россией по закупке истребителей Су-35.