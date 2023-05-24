Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина надела хиджаб перед встречей со своим коллегой Мохаммадом Резой Фарзином в Иране.

Об этом пишут российские медиа и публикуют соответствующее фото.

Известно, что ношение хиджаба обязательное требование в Исламской республике для женщин в составе официальных делегаций.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних расчетов в национальных валютах. Набиуллина отметила важность расширения сотрудничества между банковским и валютно-финансовым секторами Ирана и России.

Напомним, в прошлом году президент Ирана Ибрахим Раиси во время визита в Нью-Йорк не пришел на интервью к ведущей CNN, так как она отказалась покрыть голову.

Это происходило на фоне протестов в Иране после смерти задержанной за неправильно надетый хиджаб девушки.

СМИ сообщали, что в ходе протестов в Иране погибли более 80 человек.

На протесты в Исламской республике выходили даже школьницы. Они снимали хиджабы и скандировали "Смерть диктатору". Такие акции проходили в столице Ирана Тегеране и городе Сенендедж.