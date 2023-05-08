Глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол грозится привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с расследованием по поводу вывода американских войск из Афганистана.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Угроза стала продолжением конфликта, связанного с расследованием. В марте Маккол вызвал Блинкена в суд за телеграмму, написанную американскими дипломатами в Кабуле и критикующую планы администрации Джо Байдена вывести войска в 2021 году. Госдеп направил комитету по международным делам одностраничное резюме четырехстраничной телеграммы, а также краткое изложение официального ответа департамента на документ. Дипломатическое ведомство также провело секретный брифинг для членов комитета в прошлом месяце, чтобы обсудить телеграмму. Но Маккол и другие республиканцы утверждают, что у них все еще осталось много вопросов без ответов.

В итоге Маккол заявил, что предоставленная Госдепом информация является "недостаточной", Госдеп "утаивает ключевые вещественные доказательства и заменяет оригинальные документы своими собственными сокращенными характеристиками этих доказательств", то есть ведомство Блинкена "нарушает свои юридические обязательства по предоставлению документов и должно сделать это немедленно".

Маккол дал Блинкену крайний срок 11 мая для добровольного исполнения - иначе готов продолжить разбирательство в суде.

Представитель Госдепа назвал этот шаг комитета "ненужным и непродуктивным".

"Тем не менее, мы продолжим отвечать на соответствующие надзорные запросы и предоставлять конгрессу информацию, необходимую ему для выполнения своей работы, защищая при этом способность сотрудников Государственного департамента выполнять свою работу", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Веданта Пателя.

Маккол рассматривает телеграмму несогласных дипломатов как важнейший документ для расследования его комитета. Блинкен, однако, сказал комиссии, что он против публикации полного документа из-за опасений, что это может опасно повлиять на использование дипломатами канала связи с высшими должностными лицами Госдепартамента.

После серии обменов сообщениями с Госдепом Маккол несколько раз переносил крайний срок повестки в суд — с 4 на 21 апреля, а затем на 1 мая.

Напомним, 14 апреля 2021 года Байден заявил, что настало время закончить самую долгую войну в истории США и американские военные должны вернуться домой из Афганистана. Он анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября, даты 20-й годовщины серии терактов в Соединенных Штатах.

В январе текущего года республиканцы потребовали у Госдепа предоставить документы о выводе американских войск из Афганистана.