Член палаты представителей конгресса республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепа США предоставить документы, которые связаны с выводом американских войск из Афганистана.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Политик направил запрос и назначил ведомству крайний срок для ответа: 26 января. При этом он пригрозил судебным разбирательством, если комментария не последует.

"Необходимо, чтобы Госдеп предоставил полные ответы на эти давние запросы, и комитет не потерпит длительных задержек", — сказано в письме Маккола госсекретарю США Энтони Блинкену, которое попало в распоряжение телеканала.

В своем обращении политик запросил список всех межведомственных встреч при администрации президента Джо Байдена, связанных с выводом войск, а также информацию обо всех встречах с представителями "Талибана", начиная с января 2021 года. Также комитет заинтересован в изучении последствий вывода американских войск из Афганистана.

Как сообщает телеканал, Маккол вместе с коллегами по комитету в прошлом году уже направляли в Госдеп по меньшей мере три запроса. Тогда республиканцы были в меньшинстве в палате представителей, но с началом работы конгресса в новом составе ситуация поменялась.

В прошлом году Госдеп провел собственную проверку в отношении вывода американских войск, работа над отчетом была завершена более десяти месяцев назад, однако результаты еще не обнародованы.

На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что решение Джо Байдена о выводе войск из Афганистана облегчило оказание помощи Украине.

Ранее "Страна" писала, что республиканцы потребовали проверить эффективность экономической помощи Украине со стороны США.