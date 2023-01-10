Сформированное "Талибаном" правительство Афганистана потребовало в десятидневный срок закрыть женские салоны красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах.

Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Салоны красоты и спортзалы для женщин в Афганистане под запретом еще с прошлого года, но некоторые работали подпольно.

Так, в сюжете Al-Arabiya за декабрь прошлого года рассказывалось о работе подпольных женских фитнес-центров в подвалах Кабула.

Напомним, талибы официально запретили женщинам посещать спортивные залы и парки в ноябре.

"Женщины больше не могут ходить в рестораны и на культурные мероприятия в одиночестве или даже гулять в одиночестве по парку, поэтому эти подземные спортзалы для нас как маяк надежды", - заявляли организаторы подпольных фитнес-клубов в комментарии для Reuters.

Тогда же в ООН заявили, что обращение "Талибана" с женщинами может быть приравнено к преступлению против человечности.

Клиентами подпольных салонов красоты и фитнес-клубов являлись "бывшие сотрудники ООН, государственные служащие, учителя, женщины-полицейские, журналисты и деловые женщины".

Напомним, в декабре сообщалось, что "Талибан" запретил женщинам учиться в университетах.

Также сообщалось, что представители "Талибана" в провинции Газни запретили медработникам оказывать помощь женщинам, если их на прием не сопровождает мужчина.