Откровения британского принца Гарри о совершенных им убийствах во время прохождения военной службы в Афганистане должны быть рассмотрены в суде, поскольку речь идет о преступлениях против человечности.

Об этом заявил высокопоставленный представитель движения "Талибан" Сухаил Шахин в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Убитые были борцами за свободу своей страны, а вы были захватчиками. Они были народными героями, а вы - их врагом".

Известно, что в британских медиа были опубликованы выдержки из автобиографии принца Гарри, получившей название Spare ("Запасной"). В этой книге принц рассказал, что убил 25 бойцов движения "Талибан" в Афганистане, где он пилотировал вертолет Apache.

"Для меня это число убитых - 25. Эта цифра не заставляет меня наполняться гордостью, но и не смущает", - написал он.

Ранее мы писали, что британский принц Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой Меган Маркл, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию". По его словам, он хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата".

Также "Страна" рассказывала, что в 2021 году принц Гарри пообещал в мемуарах ответить на вопросы о настоящем отце и любовнике принцессы Дианы.