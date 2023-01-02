Британский принц Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой Меган Маркл, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию".

Об этом принц заявил в интервью британскому телеканалу ITV.

Гарри уточнил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата".



"Они не проявили абсолютно никакого желания примириться", - заявил Гарри на видеозаписи, которая размещена в YouTube-аккаунте газеты Telegraph.



Интервью выйдет в эфир в воскресенье, 8 января, пока опубликован лишь небольшой его фрагмент.

Телеканал ITV утверждает, что в интервью затрагиваются личные отношения принца Гарри и ранее не публиковавшиеся подробности, связанные со смертью его матери Дианы, принцессы Уэльской.

Напомним, смерть королевы Великобритании Елизаветы II и восхождение на трон её 73-летнего сына Карла III привели к продвижению их родственников по сословной лестнице очереди на престол.

Ранее мы писали, что эксперты возлагали надежды на то, что открытие памятника матери помирит принца Уильяма и принца Гарри, отношения которых были натянутыми и окончательно испортились после интервью Опре Уинфри, в котором Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме.

Ранее мы писали, что дети принца Гарри и Меган Маркл могут получить титулы принца и принцессы, но будут лишены возможности называться "Ваше Королевское высочество". Карл III якобы объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.