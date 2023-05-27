Сегодня, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях в отношении россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.

Указ размещен на сайте Офиса президента.

Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет. С фамилиями можно ознакомиться здесь.

Также есть список юридичеких лиц, в котором одна компания украинская - ТОВ "Навител Украина", зарегистрирована в Киеве, и еще одна компания ТОВ "Адвантес", зарегистрированная в Крыму.

Также президент ввел ограничения против: российских железнодорожных компаний; акционерной компании "Зарубежстройтехнология"; ЗАО "Русская тройка"; частной организации дополнительного образования "Корпоративный университет Группы компаний Волга - Днепр"; научно-производственного предприятия "Автономные аэрокосмические системы – Геосервис" и других.

В список попали ряд белорусских предприятий, акционерное общество "Минский автомобильный завод", кипрские компании "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешская "Навител с.р.о".

Напомним, в конце мая в Раде вновь рассмотрят законопроект о национализации банков подсанкционных владельцев. Ожидалось, что после принятия этого закона будет национализирован Sense Bank (бывший "Альфа-Банк Украина"), конечным бенефициаром которого является попавший под санкции СНБО российский олигарх Михаил Фридман.