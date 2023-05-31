США объявили о новом пакете военной помощи Украине. В него войдет дополнительная установка ПВО
Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, куда войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также система ПВО Avenger.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
На сайте Пентагона сообщается полное содержание пакета:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- ракеты AIM-7 для ПВО;
- ЗРК Avenger;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотников;
- противотанковые комплексы АТ-4;
- более 30 млн патронов к стрелковому оружию;
- оборудование и системы разминирования;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- приборы ночного видения;
- запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
Напомним, в апреле в Пентагоне заявили, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны.
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