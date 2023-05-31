В США заявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи. Фото: getarchive.net

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, куда войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также система ПВО Avenger.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

На сайте Пентагона сообщается полное содержание пакета:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты AIM-7 для ПВО;
  • ЗРК Avenger;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотников;
  • противотанковые комплексы АТ-4;
  • более 30 млн патронов к стрелковому оружию;
  • оборудование и системы разминирования;
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

Напомним, в апреле в Пентагоне заявили, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны

Тем временем война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина. 

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня. 

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