Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, куда войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также система ПВО Avenger.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

На сайте Пентагона сообщается полное содержание пакета:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

ЗРК Avenger;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотников;

противотанковые комплексы АТ-4;

более 30 млн патронов к стрелковому оружию;

оборудование и системы разминирования;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

приборы ночного видения;

запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

Напомним, в апреле в Пентагоне заявили, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны.

Тем временем война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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