Байден дал понять, что США еще могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Президент США Джо Байден заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще рассматривается.
Он говорит, что для него не стало неожиданностью усиление ударов по Киеву.
На уточняющий вопрос о том, не настало ли время для передачи ATACMS, заявил, что эта тема "до сих пор в игре" (то есть - на стадии обсуждения).
Ранее издание Politico сообщало, что США обрадовались передаче Украине британских дальнобойных ракет, но ATACMS давать все равно не планируют.
Тем временем Украина уже получила и даже подтвердила успешное применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.
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