Президент США Джо Байден заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще рассматривается.

Он говорит, что для него не стало неожиданностью усиление ударов по Киеву.

На уточняющий вопрос о том, не настало ли время для передачи ATACMS, заявил, что эта тема "до сих пор в игре" (то есть - на стадии обсуждения).

Ранее издание Politico сообщало, что США обрадовались передаче Украине британских дальнобойных ракет, но ATACMS давать все равно не планируют.

Тем временем Украина уже получила и даже подтвердила успешное применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.