Во вторник, 30 мая, в Украине продолжается уже 461-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

30 мая

10.15 В минобороны РФ рассказали как сбивали восемь беспилотников над Москвой.

Сообщается, что три из них были подавлены средствами радиэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от целей.

Еще пять - сбиты из ЗРК "Панцирь-С" в Подмосковье.

Напомним, по данным российских телеграм-каналов, дронов было около тридцати.

10.09 Владимир Путин сможет приезать в Южную Африку на саммит БРИКС в августе, не опасаясь выдачи Международному суду в Гааге.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что ЮАР предоставит лидерам стран БРИКС дипломатический иммунитет.

Это значит, что они будут защищены от ареста или судебного преследования.

Ранее министр юстиции ЮАР заявлял, что власти изучают возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордера МУС на арест.

Саммит пройдет этим летом в Йоханнесбурге. Путин туда приглашен. Но пока Кремль поездки в ЮАР не подтверждал.

09.54 Появилось еще одно видео сбития беспилотика над Москвой из ЗРК "Панцирь".

09.49 Фото поврежденного дома в Голосеевском районе Киева, где сегодня упали обломки дрона-камикадзе.

Разрушены три верхние этажа многоэтажки. Из-за обломков дома, которые упали на автомобильную паковку, пострадало около 20 автомобилей.

На данный момент проводятся следственные действия.

Как ранее сообщалось, в этом доме есть погибший.

09.41 В этом месяце Украина начала смелые "формирующие операции" в рамках военной стратегии, чтобы обмануть и отвлечь своего врага, Россию, перед крупным наступлением, пишет Financial Times.

Операции "направлены на то, чтобы повлиять на мышление России и заставить ее потратить ресурсы".

"В качестве примеров можно привести таинственный удар беспилотника по Кремлю, вторжение в приграничную российскую провинцию и атаку морского беспилотника на российский корабль-шпион в Черном море", - говорится в материале.

Западные официальные лица также заявляют, что смысл ожидаемого контрнаступления в том, чтобы заставить Россию постоянно сомневаться в том, когда оно началось и к чему приводит. "С точки зрения Украины, создание нервной неуверенности у своего врага является ключевым моментом", сообщают собеседники издания.

Ранее о том, что основную ставку при контрнаступлении ВСУ делают на деморализацию российской армии, заявлял и экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

09.33 В Киевской области после ночной дрон-атаки повреждены 17 жилых объектов, в том числе квартир, сообщает Нацполиция.

В одном из жилых комплексов в результате атаки люди получили осколочные ранения, травмы головы и ушибы.

Подавляющее большинство повреждений в домах – это разбитые стены, окна, двери, мебель.

09.30 Минобороны РФ заявляет, что Москву сегодня утром атаковали восемь беспилотников самолетного типа.

В нападении Москва обвинила Украину. Утверждается, что "все беспилотники противника поражены".

Отметим, что российские телеграм-каналы сообщали об атаке 30-ти дронов.

09.23 Что сейчас известно об атаке дронов на Москву из сообщений СМИ:

- Удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников;

- Дроны летели на сверхмалой высоте, большую часть сбила ПВО, часть - зацепились за деревья и провода из-за низкой высоты полета;

На видео из поселка Ильинка - взрыв упавшего в поле беспилотника.

- Московские аэропорты продолжают работу в обычном режиме;

- Медпомощь понадобилась двоим людям.

Напомним, российские телеграм-каналы на данный момент называют три типа беспилотников, которые могли участвовать в атаке.

09.18 В России обсуждают версии, какими дронами атаковали Москву сегодня утром.

1. В телеграм-каналах пишут, что налет совершал ударный дрон UJ-22 Airborne компании "Укрджет" (на первом видео) с дальностью полета в 800 километров и грузоподъемностью 15-20 килограммов.

Дрон этого типа в феврале рухнул у газовой компрессорной станции "Газпрома" под Коломной, зацепившись за дерево.

2. Новые дроны самолётного типа с аэродинамической схемой "утка". Такие беспилотники использовались при атаке на Краснодар 26 мая, сообщил бывший руководитель компании "Ильюшин" Алексей Рогозин.

Такие дроны оснащены двигателем внутреннего сгорания. Размах крыла не менее четырех метров. Теоретически могут лететь на дальность дальность от 400 до 1000 километров. Предположительная стоимость - $30-200 тыс.

3. Дрон А-2 "Синиця" (на втором видео) харьковского производства с дальностью до 100 км, который после модификации смог преодолевать значительные расстояния. Такое предположение также выдвигается в телеграм-каналах.

08.58 В Киеве с утра перекрыт для движения Гаванский мост, который соединяет Рыбальский остров с Подолом. В телеграм-каналах сообщается, что "вся Оболонь стоит".

Причина не указывается. Отметим, что сегодня ночью на Киев была очередная атака беспилотников. Отдельно отмечалось падение обломков на нежилое здание в Подольском районе.

Вчера в этом же районе киевляне сообщали о прилете (власти этого не подтверждали). Очевидцы говорили, что взрыв раздался в том же районе, где сейчас перекрыли движение.

Напомним, на Рыбальском острове находится завод "Кузница" и офис ГУР Украины. Но никаких подтверждений тому, что они были атакованы, на данный момент нет.

08.21 По Украине этой ночью россияне запустили 31 дрон-камикадзе.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Уничтожено 29 беспилотников. Почти все - на подступах к столице или в небе Киева.

Куда попали два не уничтоженных беспилотника не уточняется.

Полиция Киевской области зафиксировала более 50 сообщений о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.

В области есть четверо пострадавших от осколочных ранений.

08.16 Телеграм-каналы пишут, что на Ленинском проспекте в Москве беспилотник ударил по 30-этажке.

Он врезался в окно на 14-м этаже, но взрывчатка не сдетонировала. Сейчас из дома эвакуированы 300 человек.

Эвакуацию, не конкретизируя адресов, подтверждал и мэр Москвы Собянин.

Ленинский проспект находится на юго-западе Москвы. Там сейчас перекрывают движение.

Всего, по данным российских телеграм-каналов, по домам в Москве попали три дрона, а 13 были сбиты на подлёте. Официально эти цифры не подтверждены.

08.01 За минувшие сутки на фронте было отбито около 27 атак. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Под Купянском противник наступал в районе Масютовки, Крахмального, Стельмаховки и Новоселовского.

Под Лиманом, Бахмутом и Авдеевкой атак РФ не осуществлялось. Под Донецком были попытки наступления в Марьинке.

07.46 Мэр Москвы Собянин подтвердил удар беспилотников по домам в столице РФ.

По его словам, несколько зданий получили "незначительные повреждения". Серьезно пострадавших нет.

07.43 Видео поражения беспилотников в Москве и Подмосковье сегодня утром.

По обилию контента на эту тему в российских СМИ, телеграмм-каналах и в соцсетях сразу заметно, что в РФ, в отличие от Украины, нет законов, запрещающих съемки прилётов, работы ПВО и т.д.

Впрочем, учитывая увеличение интенсивности воздушных атак на российскую территорию, не исключено, что РФ будет перенимать украинский опыт и также введет ограничения на съемки на законодательном уровне, как это сделала в марте прошлого года Верховная Рада, приняв закон 7189.

07.35 Последствия падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Голосеевском районе, где погиб один человек. Разрушены квартиры на двух верхних этажах, почти все окна вылетели.

Жителей дома эвакуировали.

07.17 Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, подтверждает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб, пострадавших нет.

Также российские СМИ пишут, что более десяти дронов сбиты системой ПВО на подлете к Москве.

07.07 В Подмосковье слышны взрывы. Российские СМИ пишут, что работает ПВО.

Кроме того, телеграмм-каналы заявляют, что в разных районах Москвы беспилотники ударили по домам.

Также пишут, что часть беспилотников сбито на подлете к Москве.

06.37 Сегодня ночью Киев подвергся новой массированной атаке - третьей за сутки. Есть жертвы и разрушения.

Как заявляют в Киевской городской военной администрации, в отличие от предыдущих атак, когда Россия использовала разные виды оружия, на этот раз атака была осуществлена исключительно барражирующими боеприпасами "Shahed".

Подробности от КГВА:

1. Нападение осуществлялось по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога длилась почти три часа.

2. По предварительным данным, средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников.

3. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. По предварительной информации, один человек погиб, трое получили травмы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, продолжается поиск людей под возможными завалами.

4. В Печерском районе обломками повредило автомобили.

5. В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

6. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону.

7. В Подольском – на нежилую застройку.

8. В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.