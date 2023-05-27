Украина обратилась к Германии с просьбой о передаче крылатых дальнобойных ракет Taurus. Официальный запрос на поставку данного оружия был направлен украинской стороной в последние дни.

Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого Минобороны, пишет издание Spiegel.

В то же время, по данным газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, утверждается, что в начале мая текущего года канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский якобы обсуждали возможность такого запроса.

В конце мая Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D, бронированные мостоукладчики Biber, средства разминирования, беспилотники-разведчики Vector, антидронные системы, машины для пограничников, частотный глушитель; грузовики Zetros, грузовики с системой сменного кузова и прицепами, микроавтобусы, внедорожники, пикапы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС после завершения войны. Он также сказал о намерении вернуться к контакту с Путиным, когда придет время.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.