Украина может вступить в НАТО, но без захваченных Россией территорий. А между войсками Украины и РФ могут быть размещены международные миротворцы.

Об этом пишет в авторской колонке главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер.

"Западная Германия представляет собой прецедент страны, которая вступила в НАТО, будучи разделённой. При этом страна продолжала стремиться к воссоединению. Если Украине не удастся заставить российскую армию отступить, то весомым аргументом в пользу прекращения огня станет предложение Украине членства в НАТО с созданием демилитаризованных зон, куда будут введены миротворцы Китая, Индии и стран НАТО", - написал он.

Публикация озаглавлена: "Если разделенная Германия могла вступить в НАТО, то почему Украина не может?"

Ранее издание Euroaktiv сообщало, что члены НАТО на саммите альянса намерены предложить Украине статус партнера, но без предоставления членства в альянсе и без подготовки дорожной карты к вступлению в НАТО.

А по данным The Wall Streen Journal, США могут предложить Украине "израильскую модель" безопасности вместо членства в НАТО. По сути "израильская модель" - это максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне.