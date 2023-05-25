Членство Украины в НАТО реально, если ВСУ вернут под контроль Херсонскую и Запорожскую область.

Такое мнение высказал американский философ, профессор и политолог Фрэнсис Фукуяма во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности. Его слова приводит Фейсбук мероприятия.

"Членство в НАТО станет реальным, если благодаря контрнаступлению Украина вернет Херсонский и Запорожский регионы на Черноморском побережье. Страх медленной блокировки Крыма может побудить Путина прекратить атаки на Украину, разблокировать украинские порты на длительной основе и прекратить террористические ракетные атаки на украинские города", – сказал профессор Стэнфордского университета.

Фукуяма подчеркнул, что эффективность любых договоренностей с Россией будет зависеть от членства Украины в НАТО.

"Каждый член НАТО, сомневающийся в этом, должен сказать, какое еще мирное соглашение возможно в последующие годы, не являясь просто краткосрочным прекращением огня и возможностью для России перевооружиться, перестроиться и затем возобновить войну", - считает он.

По его словам, любые мирные соглашения без вступления в НАТО невыгодны для Украины, поскольку дадут России возможность перевооружить свои войска и продолжить войну.



"В нынешних условиях мирные переговоры и временное прекращение огня очень плохо для Украины, ведь это оставило бы России контроль над Донбассом, Крымом и южным побережьем Украины. Да, есть еще более глубокая проблема. Пока Владимир Путин у власти, любые "мирные соглашения" просто позволят России переоснастить свои войска для более позднего возобновления войны", - подчеркнул Фукуяма.

На том же форуме заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может надеяться на "более четкое" высказывание "того, что мы уже говорили".

Также Нуланд сообщила, что контрнаступление Украины готовилось в координации с США около пяти месяцев.