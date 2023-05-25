Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что контрнаступление Украины готовилось в координации с США около пяти месяцев.

Об этом она сказала во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности. Ее слова приводит Фейсбук мероприятия.

"Украина и победит, и будет преуспевающей. Это то, над чем мы сейчас работаем в Вашингтоне. В то время как вы планируете контрнаступление, над которым мы вместе работаем 4-5 месяцев, мы начинаем обсуждать с представителями украинской власти, с нашими друзьями в Киеве, с гражданскими и военными будущее Украины", - сказала она.

Заместитель госсекретаря добавила, что Соединенные Штаты помогают Украине выстроить безопасность и военную мощь таким образом, чтобы они были достаточным сдерживающим фактором для России, чтобы та в будущем не смогла больше начать новую войну.

Кроме того, по ее словам, у Украины есть все, чтобы двигаться к членству в ЕС.

"Говоря об украинской экономике, речь идет не только о выживании, но и о процветании. Мы считаем, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы двигаться к своему членству в Евросоюзе и играть существенную роль, чтобы не только процветать самим, но и направлять свои усилия для роста устойчивости и согласия всей Европы", - подчеркнула Нуланд.

По ее словам, Владимир Путин должен понять, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Если он не выйдет из Украины, то поставит под угрозу все свои войска, все свои деньги и экономическую мощь страны. Украина в конечном счете победит и в любом случае будет частью европейской демократии", - повторила Нуланд.

По ее словам, "в России все больше тел будет возвращаться в цинковых гробах, и они осознают масштаб трагедии".

"Вопрос к Путину: понимает ли он, что его руководство внутри страны терпит поражение?" - сказала она.

Ранее Нуланд анонсировала, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может надеяться на "более четкое" высказывание "того, что мы уже говорили".

Между тем в Офисе президента сегодня сообщили, что подготовка к контрнаступлению продолжается.