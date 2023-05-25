Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может надеяться на "более четкое" высказывание "того, что мы уже говорили".

Об этом Нуланд сказала во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности. Ее слова приводит Фейсбук форума.

Нуланд отвечала на вопрос, чего может ожидать Украина от предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе. Она заверила, что Альянс намерен более четко выразить Киеву свою поддержку.

"Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной. И мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе – как каждая отдельная страна - член Альянса, так и коллективно", – сказала она.

"Мы также сотрудничаем в области разведки, кибербезопасности, и украинцы увидят эти мощные отношения между НАТО и Украиной", – добавила Нуланд.

В апреле президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе невозможно до окончания войны с Россией.

А в начале мая немецкая пресса писала, что перспективы вступления Украины в НАТО не станут более конкретными в ближайшей перспективе.