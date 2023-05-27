Война России против Украины закончится "болезненным перемирием и территориальными компромиссами, которые не удовлетворят ни одну из сторон".

Такое мнение высказал экс-глава МИД Германии Йошка Фишер, пишет DW.

По его словам, такое положение будет означать существование долгосрочной угрозы для Европы.

При этом он считает, что "место Украины - в ЕС, а также - в НАТО", поскольку риски для Украины снизятся, если она будет в составе альянса.

Отметим, что такую же точку зрения высказывал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он говорил, что после завершения боевых действий свободную часть Украины нужно будет принять в НАТО, чтобы не разразился новый конфликт (Альянс и РФ не решатся нападать друг на друга).

По данным NYT Украина могла бы вступить в НАТО без оккупированных территорий по примеру Западной Германии.

Ранее в Ватикане заявили, что Москва и Киев согласились принять спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.