Бывший государственный секретарь США, 99-летний Генри Киссинджер убежден, что Украина и Россия сядут за стол переговоров до конца 2023 года.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.

По его словам, украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах", - отметил Киссинджер.

Его спросили, согласился бы он по просьбе Джо Байдена отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я бы склонился к тому, чтобы сделать это", - ответил Киссинджер. Он добавил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности.

Киссинджер также говорил, что США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом, и должны признать этот факт.

Еще он считает, что Украину нужно принять в НАТО, чтобы она не начала новую войну с Россией.