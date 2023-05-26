У немецкого следствия появляется все больше данных, указывающих на причастность украинцев к взрывам на "Северных потоках". В частности, немецкие следователи увязывают с Украиной адрес электронной почты, с которого арендовали причастное к подрыву газопровода судно.

Об этом пишет Der Spiegel.

Также сообщается, что немецкая разведка получила от спецслужб-партнеров "многочисленные сведения", указывающие на возможную причастность Киева к взрывам на "Северных потоках".

Следствие ФРГ считает, что для диверсий на "Северных потоках" применяли взрывчатое вещество октоген, которое доставили на яхте "Андромеда".

Напомним, в марте The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка".

А вскоре корреспондент Bild побывал на яхте "Андромеда" и рассказал, что на ней нашли следователи.

В Офисе президента в подрыве "Северного потока" обвинили саму Россию. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "спланированным Россией терактом и актом агрессии в направлении ЕС".

Также есть версия, что за подрывом стоят американцы.