Немецкие следователи рассматривают возможную причастность украинских властей к подрыву ниток газопровода "Северный поток".

Об этом пишет Times.

Согласно отчету, имеющемуся у издания, немецкие следователи скептически относятся к заявлениям о том, что российские военные корабли саботировали газопроводы "Северный поток", и вместо этого пытаются найти версии в отношении украинских властей.

Внимание следствия привлекла яхта под названием "Андромеда", которая была нанята польской компанией и пришвартовалась в северогерманском порту перед нападением на газопровод. На яхте были обнаружены следы взрывчатки "военного назначения и подводного применения".

Отмечается, что пять человек, прибывших в Германию с поддельными паспортами, использовали эту яхту для заложения бомб на глубине около 70 метров. Власти Германии нашли доказательства, указывающие на возможную причастность Украины. Однако некоторые аналитики выражают сомнения в том, что такая операция могла быть выполнена небольшой группой людей на маленькой яхте без подводной лодки.

Западные СМИ уже не в первый раз излагают такую версию событий. В марте The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка".

А вскоре корреспондент Bild побывал на яхте "Андромеда" и рассказал, что на ней нашли следователи.