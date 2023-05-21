Двое украинцев могут быть причастны ко взрывам на "Северных потоках".

Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, в деле, которое расследует Федеральное ведомство по уголовным делам Германии уже несколько месяцев, возникло польское турагентство Feeria Lwowa. Именно оно арендовало судно "Андромеда", на котором могли плыть подозреваемые в подрыве газопроводов.

Следователи предполагают, что эта компания - подставная. Она основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.

"В триллере о диверсии на трубопроводе еще многое неясно. Но появляется все больше доказательств того, что в этом замешаны как минимум двое украинцев", - пишет издание.

Ранее об "украинском следе" в деле "Северных потоков" писали американские СМИ со ссылкой на спецслужбы. Затем эту версию начали подтверждать европейские медиа.

Однако у Зеленского открестились от обвинений в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках".

В то же время американский журналист Сеймур Херш обвинил в подрыве "Северных потоков" Белый дом. Позже на это намекнул и экс-президент США Дональд Трамп.