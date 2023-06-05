Германия, которая ранее не собиралась передавать Украине истребители F-16, может изменить свою позицию по данному вопросу.

Об этом заявил обороны ФРГ Борис Писториус в интервью DW.

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", - сказал министр.

А вот что касается отправки дальнобойных крылатых ракет Taurus, то позиция Берлина остается, по его словам, без изменений: Германия этого не планирует.

Министр также отметил, что во время недавней поездки по странам Азиатско-Тихоокеанского региона и переговоров с представителями их власти он настаивал на нецелесообразности требований немедленного прекращения войны, поскольку это будет означать успех России.

Отметим, что согласно опросу большинство немцев негативно относятся к возможности поставок западных истребителей Украине. 64% респондентов заявили, что НАТО не должно поставлять боевые самолёты в Украину, и только 28% проголосовали за поставки.

Между тем министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать истребители F-16 в ходе летнего контрнаступления.