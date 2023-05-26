Нидерланды не определились с передачей Украине американских истребителей F-16.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает CNN.

Несмотря на то, что Нидерланды возглавили коалицию по обучению украинских пилотов истребителям F-16, Рютте во время пресс-конференции был осторожен, высказываясь о потенциальных поставках самолетов.

"Решение о поставке F-16 еще не принято. Опять же, для начала необходимо разрешение американцев. Если вы намерены проводить обучение, очевидно, что вы всерьез задумаетесь об этом. Но решение еще не принято", - отметил Рютте.

Он признал, что у Нидерландов есть парк F-16, которые им больше не понадобятся, поскольку страна переходит на истребители пятого поколения F-35. Но он отказался комментировать отправку этих самолетов в Украину.

"Нидерланды действительно играют, я думаю, важную на данный момент роль во всем вопросе об Украине и поставках оружия. Но мы не настолько велики, чтобы позволить себе выпускать всевозможные релизы через СМИ, которые могут вызвать у других партнеров ощущение: "Эй, сейчас на нас давят через средства массовой информации". Вот почему мы никогда ничего не говорим об этом, пока все не закончится", - сказал Рютте.

Ранее Bloomberg сообщил, что Нидерланды, вероятно, отправят истребители F-16 в Украину после обучения пилотов.

Между тем в Минобороны Украины заявили, что для полного освобождения территории от войск РФ Украине необходимо 48 американских самолетов.