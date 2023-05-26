Для полного освобождения территории от войск РФ Украине необходимо 48 американских самолетов.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter.

"4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) - именно то, что нужно для освобождения нашей страны от агрессора", - сказано в сообщении.

Ранее глава генштаба США Марк Милли заявлял, что малое количество самолетов не изменит картину, так как "у россиян есть тысячи истребителей четвертого и пятого поколений". Также он оценивал передачу и поддержку десяти самолётов F-16 в два миллиарда долларов.

То есть запрошенное Украиной количество может обойтись США уже без малого в десять миллиардов.

Между тем Дания и Нидерланды возглавили коалицию по обучению украинских пилотов полетам на истребителях F-16.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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