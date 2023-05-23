Испания не сможет передать Украине истребители F-16 или обучать украинских пилотов, потому что таких истребителей у нее нет.

Об этом заявила глава Минобороны страны Маргарита Роблес, сообщает National World News.

"Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть EuroFighter, у нас нет F-16, и поэтому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны", – сказала она.

При этом, по ее словам, Испания "солидарна с другими странами", которые собираются предоставить Украине истребители и помочь с обучением летчиков.

Ранее издание Handelsblatt сообщало, что США перекладывают на Европу ответственность за отправку Украине истребителей F-16. Сами США отправлять истребители F-16 Украине не намерены, президент Джо Байден по-прежнему исключает такой вариант. Поэтому данное решение США возлагает ответственность на Европу.

При этом издание Politico утверждает, что на самом деле союзники решили передать Украине F-16 задолго до саммита G7 в Хиросиме. Издание со ссылкой на источники пишет, что США использует в поставках поэтапный подход, и когда в феврале президент США Джо Байден говорил, что самолеты не будут передаваться, он уточнял, что этого не будет лишь "пока что".