Соединенные Штаты хотят избежать Третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Мы заявляем, что не способствуем и не поощряем атаки внутри России, поскольку не хотим, чтобы эта война распространилась", - заявил он.

Как отметил представитель Белого дома, "война против США или НАТО принесла бы страдания по всей Европе".

"Поэтому мы не хотим эскалации", - добавил он.

Помимо этого, по словам Кирби, США уверены, что Украина не станет использовать F-16 для ударов по территории России.

Напомним, вчера Москву атаковали беспилотниками. Один попал в жилой дом на улице Профсоюзной, другой - на улице Атласова в Новой Москве.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.

В свою очередь в Кремле также отреагировали на сегодняшнюю атаку беспилотников в Москве. Там заявили, что атака якобы стала "ответом Киева на воскресные эффективные удары российских военных по одному из центров принятия решений".

А вот в США заявили, что собирают информацию об атаке беспилотников в Москве, но не поддерживают украинские атаки в России.