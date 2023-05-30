Соединенные Штаты собирают информацию об атаке беспилотников в Москве, но не поддерживают украинские атаки в России.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, передает CNN.

"Мы видели новости, и все еще собираем информацию о том, что произошло. Вообще говоря, мы не поддерживаем теракты внутри России", – сказал представитель СНБ.

"Мы были сосредоточены на предоставлении Украине оборудования и обучении, необходимых им для возвращения своей суверенной территории, и это именно то, что мы сделали", – добавил он.

Напомним, сегодня Москву атаковали беспилотниками. Один попал в жилой дом на улице Профсоюзной, другой - на улице Атласова в Новой Москве.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.

В свою очередь в Кремле также отреагировали на сегодняшнюю атаку беспилотников в Москве. Там заявили, что атака якобы стала "ответом Киева на воскресные эффективные удары российских военных по одному из центров принятия решений".