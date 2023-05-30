Российское оппозиционное издание "Верстка" публикует карту прилетов дронов по Москве. На ней отмечены 13 точек (в минобороны РФ заявляли о восьми БПЛА).

Три из них - попадания в дома, 10 - сообщения о взрывах, или сбитых беспилотниках.

Судя по карте, большая часть БПЛА были сбиты вокруг резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, уточняет издание.

По данным российских телеграм-каналов, удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву. По его словам, возможно, "не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к создателям".

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