Появились кадры с разрушенных этажей многоэтажки в Голосеевском районе Киева, на которую упали обломки российского дрона.

Последние два этажа, которые пострадали больше всего, были переоборудованы под офисы, где в момент удара не было людей.

В разрушенные офисы уже приехал их владелец, от комментариев он отказался. Судя по всему, мужчина пребывает в состоянии шока.

Также "Страна" поговорила с жительницей пострадавшего от падения обломка беспилотника дома в Голосеевском районе. Ее зовут Наталья. Она проживает на 9 этаже, 24-этажного дома.

"Около 02:00 проснулись от того что сработало оповещение о воздушной тревоге. Мы сразу вышли в коридор и сидели там. Где-то в 03:30 услышали характерный звук "Шахеда" после чего прозвучал взрыв и дом начал дрожать. Мы начали спускаться по лестничной площадке в подземный паркинг. Когда вышли на улицу увидели много разрушенных машин, все было в пыли. Практически сразу приехали спасатели. Они сказали, чтобы все спускались в подземный паркинг, а то из-за взрыва "Шахеда" на верхних этажах началось возгорание, и горящие обломки дома падали вниз со стороны подъезда откуда выходили все жители", - рассказывает Наталья.

Имущество женщины не пострадало.

На фото - поврежденные машины под домом.

Напомним, Киев сегодня ночью подвергся третьей массированной атаке за сутки. Есть потери и разрушения.

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