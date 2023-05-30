Сегодня ночью Киев подвергся новой массированной атаке - третьей за сутки. Есть жертвы и разрушения.

Как заявляют в Киевской городской военной администрации, в отличие от предыдущих атак, когда Россия использовала разные виды оружия, на этот раз атака была осуществлена исключительно барражирующими боеприпасами "Shahed".

Подробности от КГВА:

Нападение осуществлялось по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога длилась почти три часа. По предварительным данным, средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. По предварительной информации, один человек погиб, трое получили травмы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, продолжается поиск людей под возможными завалами. В Печерском районе обломками повредило автомобили. В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону. В Подольском – на нежилую застройку. В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.

Ранее главком подтвердил дневные удары по Киеву баллистическими ракетами и назвал их общее количество.

Также мы сообщали подробности ночной атаки на Киев 29 мая.