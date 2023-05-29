В ходе сегодняшней дневной атаки россияне выпустили, предварительно, до 10 ракет "Искандер" - как баллистических, так и крылатых.

Такие обновленные, но не окончательные данные сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Предварительно мы давали информацию: ракетная атака, там до 10 ракет "Искандер". Да, они бывают разные - "Искандер К" - это крылатые, а "Искандер М" - это баллистические. Собственно эти ракеты были сегодня выпущены", - сказал он.

В КГГА ранее заявляли, что все выпущенные на столицу ракеты были сбиты.

Также киевские власти показали фото обломков ракет, упавших в Киеве после дневной атаки. Известно об одном пострадавшем и шести упавших обломках в разных районах города.

Кроме того, этой ночью Воздушные силы ВСУ уничтожили 67 ракет и дронов во время атаки РФ. При этом в западных областях Украины сегодня сбили шесть крылатых ракет и десять беспилотников.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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