В понедельник, 29 мая, россияне ударили по Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Есть погибший.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Также пострадали девять человек. Среди них 11-летний ребенок.

Разрушен частный дом. Там возник пожар, который спасатели уже потушили. Дополнительная информация уточняется.

Как сообщалось, под Киевом после ракетного обстрела уничтожен частный дом. Также опубликованы фото обломков ракет, упавших в Киеве после дневной атаки. Известно об одном пострадавшем.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.