СБУ задержала экс-депутата горсовета от КПУ. Его подозревают в корректировке российских ракет в апреле-мае. Тогда во время обстрелов погибли трое человек, было разрушено 30 частных домов и одно частное предприятие.

Об этом сообщили в СБУ.

Сообщается, что ранее подозреваемый был приговорен в 2001 году на шесть лет заключения за планирование госпереворота.

Депутатом горсовета он был на протяжении полугода в 2015 году.

В спецслужбе сообщают, что в конце 2022-го его завербовала ФСБ, и он создал сеть "однопартийцев", через которую собирал информацию о работающих предприятиях.

Судя по упомянутым фактам из биографии, задержан Юрий Петровский.

В 2001 году газета "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу СБУ писала о заговоре с целью организации государственного переворота, разоблаченном в 2000 году, в котором фигурировал Петровский. Тогда сообщалось, что участники группы "целенаправленно готовились к свержению конституционного строя в стране" и занимались формированием "боевых групп".

В 2014 году Петровский осуждал Майдан и публично сжег куклу с фото Степана Бандеры.

Как писала "Страна", СБУ приходила к блогерам, которые снимали работу ПВО. "Стране" стали известны их имена.

Ранее СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, командовавшему захватом Харьковской области.