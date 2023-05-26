СБУ подтвердила российское гражданство у родственников назначенного вчера замглавы службы Сергея Наумюка. Его отец и брат были вынуждены получить российские документы, так как проживали в Луганске

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас они живут в США и ожидают отмены российского гражданства, о чем Наумюк предупредил СБУ.

Также указано, что перед назначением на должность заместителя председателя СБУ Сергей Наумюк прошел все необходимые проверки, определенные законодательством, информация о его семье и родственниках была тщательно изучена.

Близкие родственники Сергея Наумюка - граждане Украины.

Наумюк ранее был руководителем Четвертого подразделения детективов НАБУ. После начала войны мобилизовался как офицер запаса. И в этом качестве принимал участие в конкурсе на пост главы антикоррупционного Бюро.

Во время конкурса возник скандал: проект "Схемы" выяснил, что отец Сергея Наумюка - гражданин России. Сам претендент это отрицал и заявил, что его семья сейчас проживает в США.

Тем временем война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.