СБУ назвала имена священнослужителей УПЦ, лишенных украинского гражданства из-за, как утверждает спецслужба, наличия российского паспорта.

В ответе спецслужбы на запрос нардепа Ярослава Юрчишина говорится, что гражданства лишены:

митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко);

митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Анатолий Елецких);

викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Иван Средний).

Также отменено оформление обретения гражданства Украины архиепископу Бучанскому Пантелеймону (Виктор Бащук).

Недавно СМИ написали, что более 20 священнослужителей Украинской православной церкви, включая митрополита Онуфрия, имеют российские паспорта.

Позже сам глава Украинской православной церкви подтвердил, что раньше имел российское гражданство наряду с украинским, но сейчас у него только паспорт Украины.