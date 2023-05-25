Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тараса Цюцюру с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Соответствующий указ появился на сайте президента сегодня.

Также Владимир Зеленский произвел еще одну кадровую перестановку в СБУ - назначил замом главы службы Сергея Наумюка. Указ об этом появился на сайте Офиса президента.

Наумюк ранее был руководителем Четвертого подразделения детективов НАБУ. После начала войны мобилизовался как офицер запаса. И в этом качестве принимал участие в конкурсе на пост главы антикоррупционного Бюро.

Будущий замглавы СБУ тогда вошел в список 11 кандидатов, которые прошли собеседование. Но отсеялся на следующих этапах.

Во время конкурса возник скандал: проект "Схемы" выяснил, что отец Сергея Наумюка - гражданин России. Сам претендент это отрицал и заявил, что его семья сейчас проживает в США. Родители нового замглавы СБУ ранее жили в Луганске.

Напомним, в начале мая в Хмельницком прогремели мощнейшие взрывы. В ОВА заявили о прилете по объекту критической инфраструктуры, который находится за пределами города.

От взрывной волны в Хмельницком повреждены учебные, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Пострадали более трех десятков человек.

Волонтеры сообщали тогда, что пострадал склад боеприпасов.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.