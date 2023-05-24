В аннексированном Крыму "национализировали" квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской, которая находится в Ялте.

Об этом сообщил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Также он заявил, что "национализировали" здание, принадлежавшее Меджлису в Симферополе.

Напомним, о таком намерении россияне заявляли еще в январе 2021 года.

После вторжения, назначенные РФ "власти" Крыма заявили, что недвижимость Владимира Зеленского под Ялтой будет "национализирована". Квартира президента Украины находится в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии. Супруги Зеленские ещё в 2013 году, до президентства и аннексии Крыма, купили пентхаус в ЖК "Император" вблизи Ливадийского дворца в Ялте площадью 129,8 кв. м.

Кроме того, мы сообщали, что в Крыму хотели национализировать земли, принадлежащие иностранцам. Российские СМИ писали, что основная причина в том, что десятая часть сельхозугодий Бахчисарайского района не используется в обороте из-за того, что хозяева выехали за пределы РФ.

Также писали, что в Крыму решили "национализировать" кинотеатр IMAX в Ялте. Заявляют, что он принадлежит Яценюку.