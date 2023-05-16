Елена Зеленская прилетела в Южную Корею с визитом
Первая леди Елена Зеленская прилетела в Южную Корею, где встретилась с президентом Юн Сок Йолем.
Об этом сообщает Yonhap.
В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что Сеул будет оказывать активную помощь Украине в тесном сотрудничестве с международным сообществом.
"Президент выразил поддержку и солидарность правительства и народа Южной Кореи с Украиной и выразил соболезнования семьям погибших и украинскому народу", - заявил пресс-секретарь президента Ли До Ун на брифинге для прессы.
Также сообщается, что президент Южной Кореи высоко оценил усилия первой леди Зеленской, направленные на то, чтобы поделиться ужасами войны в Украине с международным сообществом, и ее усилиями по получению помощи.
Елена Зеленская поблагодарила Южную Корею за поддержку и солидарность, а также гуманитарную помощь, которую она направила в Украину, и попросила увеличить помощь в тех областях, где это возможно.
"Первая леди Зеленская сказала, что надеется на помощь в виде нелетального военного оборудования, такого как оборудование для обнаружения и обезвреживания мин, а также машин скорой помощи", - сказал Ли До Ун.
Первая леди Украины также обратилась с просьбой об участии южнокорейского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины, в том числе в Херсоне, где проживает много этнических корейцев.
Отдельно Елена Зеленская встретилась с первой леди Ким Кеон Хи.
Напомним, что недавно Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея может оказать военную помощь Украине, хотя законодательство страны и запрещает снабжение оружием стран в состоянии конфликта.
Как писала "Страна", президент Зеленский вчера вернулся из европейского турне, где провел переговоры в Италии, Германии, Франции и Великобритании.
Напомним, что Пентагон доставил в Германию танки Abrams для обучения украинских военных.
Президент Франции Эммануэль Макрон после подписания совместной декларации с Зеленским намекнул на поставку Украине французских дальнобойных ракет.
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