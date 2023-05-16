Первая леди Елена Зеленская прилетела в Южную Корею, где встретилась с президентом Юн Сок Йолем.

Об этом сообщает Yonhap.

В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что Сеул будет оказывать активную помощь Украине в тесном сотрудничестве с международным сообществом.

"Президент выразил поддержку и солидарность правительства и народа Южной Кореи с Украиной и выразил соболезнования семьям погибших и украинскому народу", - заявил пресс-секретарь президента Ли До Ун на брифинге для прессы.

Также сообщается, что президент Южной Кореи высоко оценил усилия первой леди Зеленской, направленные на то, чтобы поделиться ужасами войны в Украине с международным сообществом, и ее усилиями по получению помощи.

Елена Зеленская поблагодарила Южную Корею за поддержку и солидарность, а также гуманитарную помощь, которую она направила в Украину, и попросила увеличить помощь в тех областях, где это возможно.

"Первая леди Зеленская сказала, что надеется на помощь в виде нелетального военного оборудования, такого как оборудование для обнаружения и обезвреживания мин, а также машин скорой помощи", - сказал Ли До Ун.

Первая леди Украины также обратилась с просьбой об участии южнокорейского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины, в том числе в Херсоне, где проживает много этнических корейцев.

Отдельно Елена Зеленская встретилась с первой леди Ким Кеон Хи.

Напомним, что недавно Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея может оказать военную помощь Украине, хотя законодательство страны и запрещает снабжение оружием стран в состоянии конфликта.

Как писала "Страна", президент Зеленский вчера вернулся из европейского турне, где провел переговоры в Италии, Германии, Франции и Великобритании.

Напомним, что Пентагон доставил в Германию танки Abrams для обучения украинских военных.

Президент Франции Эммануэль Макрон после подписания совместной декларации с Зеленским намекнул на поставку Украине французских дальнобойных ракет.

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

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