Президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение российского гражданства теми иностранцами, которые воюют за РФ в Украине.

Для этого были внесены изменения в указ от 30 сентября "О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы".

Подписанным осенью указом предполагалось выдавать гражданство РФ по упрощенной процедуре иностранцам, которые заключили контракт на военную службу не менее чем на год - только в том случае, если они принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

Теперь же об участии в боевых действиях ничего не говорится, зато появилось упоминание "спецоперации".

Так, на упрощенную процедуру теперь могут претендовать иностранцы, "заключившие в период проведения "специальной военной операции" контракты о прохождении военной службы", а также члены их семей.

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