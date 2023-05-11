На территориях Украины, об аннексии которых объявила РФ, все активнее выдают российские документы.

Украинские власти говорят о том, что становиться российскими гражданами фактически вынуждают - дискриминируя по ряду параметров тех, кто решил сохранить только украинское гражданство.

По этому поводу в Киеве даже развернулась полемика - "прощать" ли украинцев, которых вынудили брать паспорт РФ или преследовать их за коллаборационизм.

Как оформляют российские документы украинцам на захваченных территориях и насколько принудительный этот процесс - разбиралась "Страна".

Заставляют ли брать российский паспорт?

Паспортизация жителей оккупированных регионов побудила споры среди украинского руководства о том, брать ли жителям российский документ или нет.

"За" это выступил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию или уехать оттуда", — отметил он.

По его словам, сейчас разрабатывается законопроект, который позволит украинцам потом отказаться от российского паспорта.

Но затем вице-премьер Ирина Верещук дала противоположный рекомендациям омбудсмена совет.

"Мои рекомендации украинцам на временно оккупированных территориях остаются прежними: российские паспорта не брать; с оккупантами не сотрудничать; по возможности уехать; ждать ВСУ", — написала Верещук в своем телеграмм-канале.

После этого Лубинец обратится к правительству за разъяснением заявления Верещук. И позже солидарную с ним позицию высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если к тебе приехали на бусе, чтобы тебя немедленно депортировать, если ты не возьмешь эту книжку под названием паспорт гражданина РФ, приставили к виску автомат, ты безусловно должен его взять. Но ты же не пройдешь через процедуру выхода из украинского гражданства. И когда мы зайдем на свои территории, будут проведены определенные юридические действия, и мы вернем гражданство нашим гражданам. Помимо одной категории – которая инициативно пошла за паспортами, инициативно шла работать в оккупационные администрации, инициативно принимала участие в тех или иных пропагандистских мероприятиях и так далее", - заявил Подоляк в эфире телемарафона.

То есть, исходя из этих слов, украинская власть не станет наказывать лишь тех, кто взял паспорт РФ, что называется, под дулом автомата, либо же под угрозой "депортации".

Однако под такой критерий мало кто подпадает.

Судя по тому, что выяснила "Страна", отсутствие гражданства РФ является препятствием для работы в определенных "ведомствах" и организациях, а также не позволяет оформить российские пенсии и соцвыплаты. Также с нежелающими получать паспорта "проводят работу" руководители предприятий.

Но принудительно паспорта никто не раздает, а на территориях "ДНР" и "ЛНР" получения российского гражданства приходится ждать довольно длительное время.

При этом позиция жителей Донецкой-Луганской и Запорожской-Херсонской областей по получения паспорта РФ отличается.

Опрошенные нами жители "ДНР" даже не слышали о споре Лубинца и Верещук. Какие решения Киев принимает о российской паспортизации, они не отслеживают.

Большинство из них получили паспорт РФ еще до аннексии 30 сентября, некоторые — ждут сейчас, потому что ранее, по их словам, выдачу российского документа затруднял обязательный этап в виде "республиканского" паспорта.

"Ни раньше, ни сейчас нас не заставляли получать российский паспорт. Наоборот, в Донецке была очередь на "паспорт ДНР" больше года. У меня есть знакомые, которые не брали российский паспорт и не планируют. У них очень тесные связи с Украиной — там живут дети и внуки, и, думаю, они уедут, когда украинские паспорта здесь окончательно перестанут принимать. Есть и колеблющиеся, но планирующие оставаться тут, уже с паспортами РФ — всем понятно, что ни работать, ни получать выплаты без него вскоре будет нельзя", — поделился с нами своим мнением житель Донецка.

По работе мужчина посещал захваченный Россией Бердянск Запорожской области. По его словам, руководство предприятия, куда он ездил в командировку, регулярно отчитывается местным "властям" по таким позициям: сколько человек уже получили паспорт РФ, сколько в процессе, кто не хочет и почему.

"У нас, в "ДНР", таких списков нет. Возможно, потому что все уже с паспортами", — предположил дончанин.

Он обратил внимание на то, что жители Бердянска предпочитают не распространяться, какие у них паспорта. "Отшучиваются, скрывают. Видно, что не хотят об этом говорить. Вероятно, ждут, что Украина может вернуться. У нас было совсем по-другому. Получение российского паспорта было долгожданным событием. Люди выставляли с паспортами фотографии в "Одноклассники", — говорит наш собеседник.

Жительница Геническа Херсонской области (где сейчас размещаются назначенные россиянами "власти" региона) рассказала нам, что многие ее знакомые не подают документы на паспорт РФ — "боятся, что Россия уйдет, как из Херсона".

По ее наблюдениям получают паспорта преимущественно пенсионеры (они рассчитывают оформить российскую пенсию, продолжая получать при этом и украинскую), а также те, которым это нужно по работе.

"Мой брат работает в МВД. Условием перехода из украинского в российское МВД было получение паспорта РФ. Родители тоже уже получили паспорта, чтобы стали начислять российскую пенсию. Пока им выдают "переходные" 10 тысяч рублей (4800 гривен)", — рассказывает девушка.

Она не слышала о примерах того, чтобы граждан заставляли брать паспорт под физическим давлением. По ее наблюдениям, большинство посетителей паспортного стола, где можно подать на гражданство России — люди пенсионного возраста, молодежи немного.

Опрошенные нами жители Мелитополя и Бердянска дают схожую картину. Среди получателей российских паспортов, в основном, пенсионеры и те, кому нужны для того, что получить работу или же сохранить старую. Но ажиотажа нигде практически не наблюдается - люди ждут, чем закончится анонсированное наступление ВСУ, не исключают, что повторится ситуация с Херсоном, а потому и рисковать, получая российский паспорт (особенно с учетом противоречивых сигналов из Киева об отношении к тем, кто получил), не торопятся.

Как выдают паспорта

В Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях открылись многофункциональные центры "Мои документы" (МФЦ).

Здесь, в отличие от России, сейчас они выполняют только функцию паспортного стола.

По данным местных собеседников "Страны", средняя очередь ожидания выдачи паспорта — один месяц. Сократить время до обещанных по указу Путина десяти дней пока не удалось.

Есть лишь одна приоритетная категория — дети от 14 лет. По субботам МФЦ принимает только их. Школьников из отдаленных сел возят за паспортами целыми классами на автобусах. На местах утверждают, что документы об окончании школы или других учебных заведений будут выдаваться исключительно под российский паспорт (и это еще один повод для многих его принять и не оставить ребенка без аттестата).

По состоянию на конец марта, согласно заявлениям назначенных Россией "властей", в Запорожской области паспорта получили 164 577 человек, в Херсонской области — 90 тысяч.

По "ДНР" и "ЛНР" свежих данных нет. По данным на начало года, в обеих областях Украины паспорта РФ получили более миллиона человека — правда, с учетом, что выдача там началась еще весной 2019-го.

Всем, кто после аннексии в сентябре 2022-го впервые получает российский паспорт, сразу ставят штамп с пропиской. Для взрослых дата регистрации по месту жительства выставляется задним числом — она соответствует той, которая была в украинском паспорте.

Получить прописку в ранее выданный паспорт РФ уже тоже можно. Для этого нужно поехать в МФЦ и получить талон на прием. Но ждать паспорта со штампом о прописке нужно почти столько же, сколько новый паспорт.

То есть, исходя уже из этих не самых быстрых процедур становится понятно, что брать паспорта "под дулом автомата" не вынуждают.

Но максимально стараются создают условия, чтобы люди, решившие остаться жить на захваченных территориях, не имели другого выхода, кроме как их получить.

Автономера и права

Еще один российский "документ", который активно получают на оккупированных территориях - автомобильные номера. За ними стоят огромные очереди и среди автовладельцев.

По сравнению с началом 2023 года вырос срок оформления автомобильных номеров и удостоверения водителя. Житель Донецка Александр рассказал нам, что в "МРЭО" раздают талоны на прием на всю будущую неделю по пятницам, с 8 утра.

"Но если приехать в 8:05, то талонов уже нет", — говорит мужчина. По его словам, он хочет приблизить свою дату подачи документов, которая будет только через месяц.

"Мой знакомый гаишник сказал, что из Ростова приехали смотрящие. Они поставлены обучать, но одна из их главных функций — препятствовать получению взяток", — рассказывает дончанин.

За паспортом - ради пособий

Одним из фактором, который стимулирует жителей захваченных территорий получить паспорт РФ, являются детские выплаты.

С 1 января 2023 году в России учреждено единое ежемесячное пособие на детей от 0 до 17 лет. Теперь на него могут претендовать и жители аннексированных территорий. Размер выплаты зависит от дохода семьи, а также возраста ребенка. Чем ниже доход, тем выше пособие.

Максимальный размер детского в "ДНР" и "ЛНР" по аналогии с Ростовской областью может быть 13 759 рублей (6614 гривен). В Запорожской и Херсонской областях по аналогии с Крымом — 13 501 рубль (6490).

Ходили слухи, что для жителей "новых регионов" будет действовать правило нулевого дохода.

Официально российские власти опровергли применение нулевого дохода. Но в реальности всем собеседникам "Страны", подавшим документы на выплаты, записали доход "ноль", независимо от их заработка, и назначали максимальную выплату до конца 2023 года.

Местную прописку для такой выплаты можно показывать как в "республиканском", так и в украинском паспорте. А вот сам документ минимум у одного родителя должен быть российским.

Выплаты становятся стимулом получить паспорт РФ для большой категории граждан — семей с детьми до 17 лет.

Что касается пенсии, то всем пенсионерам, независимо от того, получили ли они российский паспорт или нет, платят по 10 тысяч рублей. Но чтобы оформить российскую пенсию, нужен паспорт РФ. И в целом это непростая процедура: следует предоставить полный пакет документов, начиная с трудовой книжки и заканчивая любыми ведомостями, которые могут подтвердить стаж, оклад, льготную категорию.

Жительница "ДНР", изъявившая желание подать документы в "Пенсионный фонд" в начале апреля, была записана на прием 16 августа 2023 года. Таким образом, время ожидания составляет более четырех месяцев.

Правда, нашей собеседнице пообещали, что пенсия ей будет повышена до российского уровня с 1 марта — доплаты за эти месяцы она получит в первую "российскую" пенсию.

Что же до размера пенсии - то с 1 марта, согласно вступившему в силу закону Госдумы, в оккупированных территориях начали выплачивать "российские" пенсии.

Для "ДНР" и "ЛНР" было решено взять в качестве ориентира Ростовскую область, где минимальная пенсия в составляет 10 760 рублей (5354 гривны), а средняя по итогам 2022 года была 16 779 рублей (8350 гривен).

Для Херсонской и Запорожской областей ориентиром стал Крым, где минимальная пенсия равна 8370 рублям (4023 гривны), а средняя по итогам прошлого года — 12 661 рублям (6086 гривен).

Как видим, российская минимальная пенсия в Запорожской и Херсонской областях будет ниже, чем те 10 тысяч рублей, что сейчас получают пенсионеры даже с украинским паспортом. Но эти выплаты будут прекращены с 1 июля 2024 года тем, кто не получит паспорт РФ. Впрочем, все это будет актуально только в том случае, если к тому времени РФ удержит контроль над этими территориями. В чем, как писалось выше, многие местные жители сомневаются.