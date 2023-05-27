Российские войска обстреляли 16 населенных пунктов, включая Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Степногорск и Каменское Запорожской области. В Гуляйполе две женщины были ранены в результате артобстрела, в Новоданиловке обстрелы привели к гибели 73-летней жительницы, которую убили на ее собственном подворье.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в телеграм-канале.

Общее количество атак составило 108, среди которых было 96 артобстрелов по городам и селам, таким как Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка, Степногорск, Каменское и другим. Дополнительно противник осуществил 6 ударов с ракетно-артиллерийских систем по Гуляйпольскому, Белогорью, Темировке, а также совершил атаки БПЛА на Степовое, Ольговское, Малиновку, Красное, нанес ракетные удары - по селам Риздвянка и Любицкое.

Результатом стали новые разрушения гражданских объектов. По последним данным, зафиксировано 15 новых случаев повреждений, которые оставили местных жителей без домов и имущества.

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