Назначенные Россией "власти" захваченных районов Запорожской области назвали число эвакуированных с линии фронта.

В Бердянске разместили четыре тысячи эвакуированных, из них половина - дети, сообщил "губернатор" Евгений Балицкий.

Эвакуацию из 17 населенных пунктов россияне объявили пятого мая.

По данным украинской разведки, Россия разместила 150 тысяч военных на юге для отражения украинского контрнаступления.

Тем временем война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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